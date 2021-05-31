Датские спецслужбы помогали АНБ США следить за европейскими политиками

Агентство национальной безопасности США в 2012-2014 годах вело слежку за рядом европейских политиков, в том числе канцлером ФРГ Ангелой Меркель, нынешним президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, тогда занимавшим пост министра иностранных дел, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, активную помощь американцам в этом оказывала Служба военной разведки Дании.

Так, США был предоставлен доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка​​​. Там можно было подключиться к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Впервые о том, что США шпионили за своими союзниками, стало известно в 2013 году, с тех пор скандал обрастал новыми подробностями. И вот теперь журналисты получили доступ к отчетам, в которых подробно рассказывается о поддержке, оказываемой АНБ Службой военной разведки Дании.

Так, выяснилось, что правительство Дании узнало о причастности собственных секретных служб к скандалу с АНБ не позднее 2015 года. Расследование этого дела началось после разоблачений бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена. Как оказалось, датские спецслужбы помогали АНБ следить не только за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии, но за датскими государственными ведомствами (министерствами финансов и иностранных дел), одной оборонной компанией. Более того, они сотрудничали с АНБ в шпионских операциях против правительства самих США.

Обнаружив, насколько далеко зашло сотрудничество между разведывательными службами двух стран, датское правительство заставило все руководство Службы военной разведки уйти в отставку в 2020 году.

По мнению датского эксперта по операциям секретных служб Томаса Вегенера Фрииса, датские спецслужбы стояли перед выбором, с какими глобальными партнерами работать более тесно. "Они приняли четкое решение работать с американцами и против их европейских партнеров", - заявил он NDR.