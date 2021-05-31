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Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал о правильной подготовке к отпуску

Текст: Михаил Русин
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов о том, как следует готовиться к отдыху во время отпуска.

Фото: iStock
Мясников назвал возможный признак рака, проявляющийся во время еды

По его словам, в определенных случаях подготовка требуется даже для авиаперелета, особенно если его продолжительность составляет четыре часа и более.

"Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально-заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", - так в своей авторской программе на канале "Россия 1" эксперт описал людей из группы риска, которым следует особенно внимательно относиться к длительным перелетам. Он порекомендовал надевать компрессионное белье, принимать аспирин, а в некоторых ситуациях даже делать укол разжижающего кровь вещества перед полетом. Александр Мясников напомнил, что во время полета могут обостриться хронические заболевания. Также он посоветовал не употреблять алкоголь в самолете.

Врач напомнил о необходимости взять в отпуск лекарства, которые человек постоянно принимает. При этом лучше сделать запас на всякий случай. Также стоит положить в дорожную аптечку перевязочные материалы. А на отдых, который проходит вдали от квалифицированной медицинской помощи и в другой стране, рекомендуется взять с собой антибиотики.

Желающим привести в порядок живот к пляжному сезону и красиво выглядеть Александр Мясников советует выполнять упражнение на пресс "склепка". Если же речь идет об активном отдыхе, следует еще больше внимания уделить физической подготовке. Так, например, перед запланированным восхождением на Эльбрус Александр Мясников выполняет приседания и берпи, его сын занимается бегом, а знакомые - бегают по лестнице на 13 этаж. Также эксперт отметил, что нужно не забыть взять в отпуск хорошее настроение.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

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