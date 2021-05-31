Эксперт: Морковь и свекла за год подорожали в 4,5 раза

Последние пару недель морковь и столовая свекла рекордно подорожали в оптовом звене - к прошлому году рост составил 4-4,5 раза, рассказал "РГ" исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников. По его информации, на входе в Новороссийск у одного из операторов морковь на прошлой неделе стоила 74 руб. за кг. При этом для опта обычная ее цена меньше в 4-4,5 раза. А в отдельных торговых сетях мытую морковь хорошего качества продают почти по 100 руб. за кг.

Примерно в это время заканчиваются сроки хранения отечественных картофеля и овощей. Даже по советским стандартам на 1 июня заканчивались сроки поставок корнеплодов в магазины. А сейчас, с развитием технологий хранения, картофель и овощи можно хранить и дольше. Однако таких емкостей для хранения недостаточно, поясняет эксперт. В том качестве, которые требуют торговые сети, картофеля и овощей на рынке уже нет, говорит Красильников. Завозится импортная продукция.

Но такой резкий рост цен моркови и свеклы в этом году все равно удивителен. Возможно, накладывается фактор коронавируса - рост спроса на мировом рынке и проблемы с логистикой. И этим пользуются импортеры, задирая цены, предполагает он. Кроме того, давят на рынок запоздалые посадки - в этом году из-за погоды они начались на две недели позже. Также в последнее время наблюдается тенденция к сокращению площадей под овощной набор, говорит Алексей Красильников.

"Коррекция оптовых цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая. Активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона", - сообщили "РГ" в Минсельхозе. В ведомстве отметили, что сейчас уже отмечается снижение цен на ряд овощей у производителей. Например, огурцы подешевели на 6,2% за неделю и 18,1% за месяц, томаты - на 8% за неделю и 20,3% за месяц. Стоимость картофеля по данным на 26 мая выросла за месяц на 2,9%. Сохранению стабильного уровня цен на овощи открытого грунта и картофель в том числе будет способствовать расширение посевных площадей в 2021 году, заверили в Минсельхозе.

В прошлом году урожай картофеля, моркови и столовой свеклы оказался меньше на 10% из-за погоды - сначала была засуха, а потом залили дожди. Поэтому ко всему прочему овощи оказались малолежкими. Поэтому было сразу понятно, что морковь и свекла подорожают, объясняет генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова. В начале прошлой недели в магазинах еще продавали отечественные овощи, но она уже была плохого качества. Видимо, торговые сети отказались от них в пользу импортных. И сейчас на рынке морковь и свекла - это либо импортная прошлогодняя, которая лежала на хранении в других странах, либо свежая, собранная в азиатских и африканских странах, где другой сезон. Отсюда - высокие цены, говорит эксперт.

По данным экспортно-аналитического центра агробизнеса "АБ-центр", резкий рост оптовых цен на морковь и свеклу начался с 14 мая. По состоянию на 21 мая 2021 года, средние оптовые цены на морковь составили 26,1 руб. за кг. Год назад цены на морковь составляли 13,1 руб. за кг. Оптовые цены на столовую свеклу на 21 мая составили 27,9 руб. за кг. Годом раньше они составляли 10,4 руб. за кг.