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31.05.2021 19:07
Рубрика: Общество

Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие

Текст: Ирина Невинная

Необходимо отменить для ухаживающих за тяжело больными требование получать для них сильнодействующие лекарства только по доверенности от пациента, считает автор проекта "Народного фронта" "Регион заботы" Нюта Федермессер. Она направила первому заместителю министра здравоохранения РФ Виктору Фисенко обращение с просьбой упростить этот порядок.

Фото: iStock
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Требование использовать доверенности прописано в пункте 7 приказа Минздрава от 14 января 2019 г. №4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов". Но в большинстве случаев оформление такой доверенности у тяжелобольного пациента для получения за него рецепта возможно только через фальсификации, считает Федермессер.

Также Федермессер просит упростить получение наркотических и психотропных обезболивающих в аптеках для неизлечимо и тяжело больных, внеся изменения в готовящийся приказ Минздрава "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения".

Юристы "Региона заботы" провели анализ документа и попросили доработать пункт 29, который предусматривает, что лица, ухаживающие за неизлечимо больными (но не являющиеся их официальными представителями), для получения за них наркотических и психотропных препаратов, помимо рецепта и паспорта, должны будут предоставлять в аптеке еще один документ. Это бумага со сведениями об ухаживающем лице и о состоянии больного, заверенная печатью и подписью медработника.

Такой порядок нарушает нормы о врачебной тайне и создает дополнительную "бумажную" нагрузку на врачей, так как такой документ, если приказ вступит в силу, придется оформлять каждый раз при выписке очередного рецепта, отмечает Федермессер.

"В условиях высокой загруженности и кадрового дефицита врачей первичного звена это может привести к ситуациям, когда будут назначаться более слабые обезболивающие препараты, только потому что это не требует от врача оформления дополнительных бумаг. А пациент будет продолжать испытывать боль", - говорит Федермессер.

Она считает, что обезболивающие препараты должны выдаваться ухаживающим не только за неизлечимо больными, но и за тяжело больными людьми, за теми, кто страдает от сильной боли и не может получить опиаты самостоятельно.

При этом и требование предъявлять доверенность на получение наркотического лекарства, и наличие справки об инкурабельном состоянии больного осложняет жизнь врачам, больным людям и их родственникам или помощникам, но при этом не создает эффективного барьера для "утечки" наркотиков и психотропов, ведь такие бумаги могут быть легко фальсифицированы, настаивает эксперт.

Альтернативный вариант очень простой: Федермессер предлагает выдавать ухаживающим за пациентами людям рецепты на все лекарства по паспорту, а на наркотические и психотропные препараты - по рецепту и паспорту. Достаточным фиксировать паспортные данные получателей, чтобы, в случае подозрений о совершении правонарушения, полиция могла инициировать проверку, говорится в письме.

Общество Здоровье

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