Эксперты объяснили, когда можно делать косметические процедуры после вакцинации

Вакцина "ЭпиВакКорона" - безопасный и слабо реактогенный препарат. Но ее применение (как и в случае прививки другой вакциной) может вызывать нежелательные явления, например, повышение температуры тела. Когда после прививки можно спокойно идти к косметологу и, в частности, сделать инъекции ботокса, пояснили сегодня в Роспотребнадзоре.

"Как и у любого другого лекарства, у ботокса тоже есть ряд ограничений, побочных действий и противопоказаний. Учитывая, что напряженный иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1-5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры", - пояснили специалисты ведомства.

Они посоветовали начинать косметические процедуры с применением ботулотоксина через месяц после проведения второй вакцинации.