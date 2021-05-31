Эксперты объяснили, когда можно делать косметические процедуры после вакцинации

Новости

Ученые МГУ предложили новый метод лечения тяжелой формы COVID-19 13:56
Мантуров: Aurus станет "самым русским" автомобилем 13:43
Кузнецова назвала число возвращенных из Сирии детей в 2020 году 13:42
Подготовка стратегических учений РФ и Беларуси перешла в активную фазу 13:41
СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 13:39
Вузы получат 600 млн рублей на обучение по профилю "искусственный интеллект" 13:35
Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни" 13:35
Минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки 13:29
Москвичи увидят солнечное затмение в июне 13:28
Металлурги ответили на слова Белоусова о сверхдоходах отрасли 13:28
Кузнецова: В 2020 году снизилось число преступлений против детей 13:17
Путин призвал дать доступ родительским комитетам к организации питания в школах 13:14
Эксперты пояснили, как коронавирус влияет на слух 13:12
В перезапуске "Секса в большом городе" появится мистер Биг 13:09
Брянское УФСБ рассекретило документы о концлагере "Дулаг-142" 13:05
Хрюша и Степашка примут участие в марафоне, посвященном Дню защиты детей 13:03
В Росавиации объяснили закрытие десятков аэродромов 13:02
Песков призвал не искать виновных в ситуации со сверхприбылями металлургов 12:55
Минпромторг: Автозаводы РФ не остановятся из-за проблем с микрочипами 12:47
Песков: Решения о том, возглавит ли Путин список "Единой России" на выборах, не принималось 12:47
В праймериз "Единой России" приняли участие почти 12 млн человек 12:45
Пассажиры экстренно севшего в Берлине самолета Ryanair продолжили путь 12:39
Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel 12:38
В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту 12:34
Единственный в России колесный пароход "Н.В. Гоголь" открыл 110-ю навигацию 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 12:57
Рубрика: Общество

Эксперты объяснили, когда можно делать косметические процедуры после вакцинации

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вакцина "ЭпиВакКорона" - безопасный и слабо реактогенный препарат. Но ее применение (как и в случае прививки другой вакциной) может вызывать нежелательные явления, например, повышение температуры тела. Когда после прививки можно спокойно идти к косметологу и, в частности, сделать инъекции ботокса, пояснили сегодня в Роспотребнадзоре.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Ученые сравнили эффективность вакцин от COVID для мужчин и женщин

"Как и у любого другого лекарства, у ботокса тоже есть ряд ограничений, побочных действий и противопоказаний. Учитывая, что напряженный иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1-5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры", - пояснили специалисты ведомства.

Они посоветовали начинать косметические процедуры с применением ботулотоксина через месяц после проведения второй вакцинации.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ
В России стартовал Единый государственный экзамен
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией