Эксперты подготовили предложения по расширению Нацкалендаря прививок

Пандемия COVID-19 наглядно показала, какую угрозу жизни и здоровью людей, стабильности системы здравоохранения и в целом экономики разных стран может нести новая неизвестная ранее инфекция. На недавнем Форуме по вопросам иммунопрофилактики эксперты обсудили и направили в правительство предложения о расширении программы иммунизации различных категорий граждан в рамках Национального календаря прививок.

В Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) РФ включены только 12 из рекомендованных ВОЗ 15 тяжелых инфекций, от которых государство гарантирует защиту в виде вакцинации, резюмировали участники форума. Они отметили, что по ряду инфекций закупается недостаточное количество иностранных вакцин, а некоторые современные поливалентные и комбинированные вакцины не вошли в Стратегию.

"Экстренной и первоочередной мерой может стать переход на вакцинацию всех детей в рамках Национального календаря профилактических прививок комбинированными многокомпонентными вакцинами, защищающими одновременно от большего количества возбудителей инфекций", - говорится в сообщении, подготовленном по итогам дискуссии.

Так, эксперты говорят, что нужно расширить программу вакцинации детей первого года жизни против гемофильной инфекции типа b (Hib) и против полиомиелита с применением комбинированных вакцин.

Предлагается включить в нацкалендарь с 2022 года прививки от менингококка, ротавируса и ветряной оспы. Что касается гриппа, специалисты говорят, что нужно быстрее переходить на применение четырехвалентных, более современных вакцин, постепенно замещая используемые сегодня трехвалентные. Такой подход, кстати, поддерживает ВОЗ. Причем когда речь идет об угрозе заражения пневмококком, по мнению экспертов, в профилактической прививке нуждаются не только младенцы, но и старшая возрастная группа (+60 лет) и люди из групп риска. Им вакцинация помогла бы избежать заболевания внутрибольничными инфекциями при стационарном лечении. "Нужно рассмотреть возможность обеспечить вакцинацией от пневмококковой инфекции лиц трудоспособного возраста и старше, перенесших внебольничную пневмонию, пневмонию СOVID-19, а также лиц, ранее не привитых от пневмококковой инфекции, имеющих хронические заболевания", - говорится в резолюции форума. При этом прививки можно было делать не только за счет федерального и регионального бюджетов, но и привлечь средства работодателей. Организационно проведение прививки против пневмококка можно совместить с ежегодной вакцинацией против гриппа.

Конечно, для успешного выполнения программы Нацкалендаря прививок должно быть доступно достаточное количество высокоэффективных и безопасных препаратов. Для этого нужно продумать дополнительные меры, как стимулировать их производство в нашей стране - например, пересмотреть отпускные цены, шире применять долгосрочные контракты на поставку - на срок три года и более.

В принципе, было бы очень продуктивно, если бы долгосрочные контракты на поставку вакцин имели более длинный срок - 7-10 лет, с прописанными в них условиями локализовать производство препаратов в России, - предлагали участники форума.

"Сейчас НКПП включает вакцинацию от 12 инфекций, в то время как в ведущих странах мира прививки можно сделать как минимум от 14 инфекций", - отметила педиатр, аллерголог-иммунолог завотделением вакцинопрофилактики НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Марина Федосеенко. По ее словам, расширить список инфекций в рамках Нацкалендаря можно за счет применения комбинированных вакцин.

"Что касается вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка, еще раз подчеркну важность возрастных ревакцинаций препаратами с бесклеточным коклюшным компонентом. Вакцинация важна в первую очередь потому, что от ряда инфекций, например, кори и менингита, не существует специфического лечения, а протекают они очень тяжело", - напомнила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций ФМБА Сусанна Харит.

Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, академик РАН Николай Брико отметил, что наблюдается рост заболеваемости менингитом. "Поэтому крайне важно внести прививку от менингита в НКПП и календарь прививок по эпидпоказаниям", - заявил Николай Брико.

Разумеется, одна из ключевых проблем, которую обсуждали эксперты, - это отношение людей к вакцинации и существование агрессивного антивакцинального лобби.

"Перед нами стоит важная задача - формирование приверженности вакцинации, и эта задача должна решаться на государственном уровне, - подчеркнул Брико. - Вакцинация поддерживает не только индивидуальный иммунитет, но и популяционный, и обеспечивает экономическую выгоду".

Он также отметил, что особенно важно развивать вакцинацию взрослого населения. "Население стареет, во взрослом возрасте иммунная система другая и инфекционные заболевания могут протекать тяжелее, в частности, те же менингококковая и пневмококковая инфекция. Тем не менее, процент вакцинированных лиц старшего возраста сейчас достаточно низкий", - отметил академик.