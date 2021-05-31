Эксперты пояснили, как коронавирус влияет на слух

Одно из часто встречающихся осложнений перенесенной коронавирусной инфекции - заложенность ушей. В Роспотребнадзоре пояснили, с чем это связано и что нужно сделать для улучшения состояния.

"Евстахиева (слуховая) труба, расположенная в среднем ухе, отвечает за нормализацию в нем давления. Коронавирусная инфекция, как и другие респираторные вирусы, если она сопровождается насморком, может спровоцировать отек слизистой оболочки носоглотки. Из-за этого происходит сужение или полная закупорка евстахиевой трубы. В результате за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха или ушей", - говорится в сообщении ведомства.

Обычно по мере улучшения состояния больного респираторной инфекцией, постепенного прекращения насморка и заложенности носа, неприятные ощущения в ухе, в том числе и ощущение заложенности тоже исчезает. Но после коронавирусной инфекции оно дольше обычного.

"Иногда в евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, которые приводят к ее воспалению и развитию тубоотита. Поэтому, если на фоне заложенности уха появляются боли в нем, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу. Потому что тубоотит может привести к более грозным осложнениям - менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга", - предупредили в Роспотребнадзоре.