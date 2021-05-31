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31.05.2021 20:39
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали о плюсах и минусах слияния вузов

Текст: Мария Набиркина
В России стартовала масштабная программа господдержки вузов "Приоритет - 2030", основная цель которой - объединение вузов и научных институтов в консорциумы для совместных исследований и разработок.

От российских вузов, которые войдут в программу, ждут повышения качества исследований, новых экспериментов в образовании и, что принципиально, совместных проектов. Некоторые вузы планируют пойти по пути полноценных объединений. С одной стороны, это распространенная практика во всем мире, но с другой - одна из самых проблематичных и конфликтных. Почему? Эксперты лаборатории "Развитие университетов" Института образования ВШЭ Ксения Романенко и Александр Клягин рассказали, какие возможности открываются перед вузами и чего нужно опасаться.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Объединения и присоединения во всем мире используются для повышения эффективности деятельности университетов и усиления их научно-образовательного потенциала, - пишут авторы исследования. - Часто объединения становятся этапом в реализации масштабных госпрограмм развития всей системы высшего образования в той или иной стране".

В России было четыре волны объединений и присоединений вузов, две из которых - создание федеральных университетов и создание опорных университетов - как раз и были проведены в логике государственных программ развития. В целом, за период с 2013 по 2018 год почти треть отечественных вузов (94 из 302) пережили слияния. И речь пока только о подведах минобрнауки.

По оценке Александра Клягина, сегодня подобные схемы объединения вузов теоретически возможны в 36 регионах РФ.

Обычно укрупненные вузы могут быстрее повысить академические показатели университета. Как? Очень просто: появляются новые источники финансирования, новые партнеры, в том числе и зарубежные, открываются междисциплинарные учебные программы. Растет и экономическая эффективность. Но это - лишь один из аспектов.

"Объединения и присоединения как практику управления сектором высшего образования характеризует и высокий уровень риска", - предупреждают эксперты "Вышки". Один из факторов риска - "географическая разрозненность": часто подразделения объединенной организации "раскиданы" по городу или даже региону, студенты мало знают о ходе слияния, в вузах-партнерах сформировались свои традиции и культура. Кроме того, часто говорят и о том, что объединение ставит под угрозу репутацию, которую каждый из вузов зарабатывал годами. Предостерегают специалисты и насчет конфликтов между студентами, сотрудниками и администрацией вузов, входящих в объединение, где "каждый момент неопределенности может трактоваться как знак дискриминации".

Фото: Александр Корольков
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Вообще, как показала в своих работах Ксения Романенко, студенты при таких реорганизациях оказываются самой "недопредставленной" университетской группой. Что это значит? Несмотря на то, что объединение вузов часто представлено как реформа, повышающая качество образования и расширяющая возможности для студентов, именно они не принимают никакого участия в обсуждении судьбы своих вузов и даже узнают о слиянии чуть ли не в последний момент.

"Студенты, которые буквально поступили в один вуз, а заканчивают другой, испытывают трудности с идентификацией себя как учеников и будущих выпускников того или иного вуза, чувствуют трудности при столкновении университетских культур и видят в реорганизации множество опасностей для себя", - пишет эксперт.

Что может снизить "градус" негатива? Проведение исследования о том, нужно ли слияние и строгие договоренности о распределении полномочий сторон и распределении финансирования. Поможет и проведение специальных встреч, где бы сотрудники и студенты вузов-партнеров могли бы познакомиться. Также вузам, планирующим объединение, нужно ясно сформулировать новую миссия объединенного университета.

Общество Образование

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