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31.05.2021 15:28
Рубрика: Экономика

Электронные дубликаты документов можно будет получить в МФЦ

Текст: Ирина Алпатова

В МФЦ можно будет получить электронные дубликаты документов на основе бумажных оригиналов. Такой механизм подготовил Минцифры - проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения.

Фото: istock
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При каждом обращении в МФЦ гражданам будут предлагать сделать электронные дубликаты документов с их отображением в личном кабинете пользователя на портале госуслуг. Это могут быть дубликаты паспортов, загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и т.д. Полный перечень документов утвердят отдельным постановлением правительства.

"Гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал документа в органы власти и МФЦ при последующем обращении за государственными услугами. Органы власти и МФЦ обязаны будут запросить недостающие, ранее созданные в МФЦ электронные дубликаты, самостоятельно", - сообщил директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры Алексей Горобцов.

В Минцифры подчеркнули, что создание электронных дубликатов будет только с согласия гражданина. Такие документы будут заверяться электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ. Получение электронных дубликатов третьими лицами не допускается.

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