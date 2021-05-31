Электронные дубликаты документов можно будет получить в МФЦ

В МФЦ можно будет получить электронные дубликаты документов на основе бумажных оригиналов. Такой механизм подготовил Минцифры - проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения.

При каждом обращении в МФЦ гражданам будут предлагать сделать электронные дубликаты документов с их отображением в личном кабинете пользователя на портале госуслуг. Это могут быть дубликаты паспортов, загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и т.д. Полный перечень документов утвердят отдельным постановлением правительства.

"Гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал документа в органы власти и МФЦ при последующем обращении за государственными услугами. Органы власти и МФЦ обязаны будут запросить недостающие, ранее созданные в МФЦ электронные дубликаты, самостоятельно", - сообщил директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры Алексей Горобцов.

В Минцифры подчеркнули, что создание электронных дубликатов будет только с согласия гражданина. Такие документы будут заверяться электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ. Получение электронных дубликатов третьими лицами не допускается.