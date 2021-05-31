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31.05.2021 20:53
Рубрика: В мире

Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений

Текст: Юрий Когалов

Власти Турции приняли решение смягчить ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает газета Daily Sabah, объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: iStock
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"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - заявил Эрдоган. Ранее он начинался в будни в 21:00 и действовал на протяжении всех выходных.

По словам президента Турции, также снимается ограничение на работу кафе и ресторанов, им разрешено принимать посетителей при соблюдении правил гигиены и социального дистанцирования.

Данное решение было принято на фоне снижения количества новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано чуть более 7,6 тысячи новых заболевших. Всего с начала пандемии в Турции было отмечено 5,24 миллиона случаев COVID-19. Согласно последним данным, на сегодняшний день проведено почти 54 миллиона тестов на коронавирус, 12,3 миллиона человек уже полностью вакцинированы.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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