Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений

Власти Турции приняли решение смягчить ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает газета Daily Sabah, объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - заявил Эрдоган. Ранее он начинался в будни в 21:00 и действовал на протяжении всех выходных.

По словам президента Турции, также снимается ограничение на работу кафе и ресторанов, им разрешено принимать посетителей при соблюдении правил гигиены и социального дистанцирования.

Данное решение было принято на фоне снижения количества новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано чуть более 7,6 тысячи новых заболевших. Всего с начала пандемии в Турции было отмечено 5,24 миллиона случаев COVID-19. Согласно последним данным, на сегодняшний день проведено почти 54 миллиона тестов на коронавирус, 12,3 миллиона человек уже полностью вакцинированы.