Физиологи опровергли популярный миф о кофе

Американские физиологи провели исследование о чудодейственном эффекте кофе, способного помочь человеку получить заряд энергии и улучшить его работоспособность. В частности, считается, что водителю во время долгого пути достаточно выпить чашечку кофе, чтобы восстановить силы и продолжить путь.

Исследователи набрали группу добровольцев, согласившихся участвовать в эксперименте. 276 человек выполняли под их руководством различные задания на внимание в разных условиях.

Как описывается в результатах работы, опубликованных в Journal of Experimental Psychology, испытуемым сперва дали хорошо выспаться, а затем предложили выполнить задание, требующее концентрации внимания. Потом задания были даны после бессонной ночи. Известно, что лишение сна ухудшает бдительное внимание, что в свою очередь вызывает нарушения в когнитивных задачах, требующих внимания. Часть участников эксперимента получила порцию кофеина (200 миллиграммов), а другая часть - плацебо.

В итоге выяснилось, что кофе лишь взбодрил невыспавшихся людей, а о том, что результаты выполненного ими задания были выше, чем у получивших плацебо, говорить нельзя.

"Кофеин может улучшить способность бодрствовать и уделять внимание задаче, но он мало что делает для предотвращения процедурных ошибок, которые могут привести к таким вещам, как медицинские ошибки и автомобильные аварии", - говорится в статье.