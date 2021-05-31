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31.05.2021 18:56
Рубрика: Экономика

ФНС поможет выявлять бедные семьи

Текст: Елена Манукиян
Федеральная налоговая служба будет передавать сведения о снижении достатка семей в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), в которой собраны актуальные сведения о предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки.
Фото: Владимир Новиков/РИА Новости Фото: Владимир Новиков/РИА Новости
Фото: Владимир Новиков/РИА Новости

Это позволит назначать пособия гражданам в беззаявительном порядке. Проект федерального закона об этом, разработанный Минтрудом, размещен для общественного обсуждения.

Фото: EPA
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Предполагается, что в ЕГИССО из налоговой будут поступать сведения о доходах всех членов семьи, в том числе - полученных ими от предпринимательской деятельности, а также движимом и недвижимом имуществе, находящимся в их собственности. Уже в системе они будут дополняться информацией о пособиях и пенсиях, которые получает каждый член семьи. На основании всего этого будет рассчитываться ее среднедушевой доход, определяться степень нуждаемости для назначения различных мер поддержки. В документе отмечается, что помимо низких доходов семьи при оценке нуждаемости также будет учитываться имущество, которым она владеет.

В пояснительной записке к документу говорится, что нововведение поможет определять критерии нуждаемости граждан при назначении им пособий, позволит автоматически направлять им информацию о тех мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать, а в ряде случаев предоставлять им помощь проактивно, то есть без обращения за ней. На основании собранных сведений также будет анализироваться эффективность мер поддержки, которые предоставляются семьям.

Комплексная оценка нуждаемости уже используется Минтрудом при назначении некоторых выплат малообеспеченным семьям. По такому принципу, например, уже назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет, а также с 1 июля будут предоставляться выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минфин ФНС Законопроекты и комментарии

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