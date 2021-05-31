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31 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 31 мая 2021 г.

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Абзац двадцать девятый статьи 1 Федерального закона от 19 июля 1998 года N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3610; 2007, N 50, ст. 6240; 2010, N 27, ст. 3426; 2016, N 7, ст. 904) изложить в следующей редакции:

"услуги инвестиционного, сервисного, маркетингового, рекламного и иного характера в области военно-технического сотрудничества;".

Статья 2

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; Российская газета, 2021, 6 мая) дополнить пунктом 58 следующего содержания:

"58) сервисное обслуживание вооружения и военной техники.".

Статья 3

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2017, N 31, ст. 4786) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) устанавливать порядок организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием вооружения и военной техники, без лицензии не допускается со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Требование о наличии лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники не применяется к правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в связи с заключением государственных контрактов, предусматривающих сервисное обслуживание вооружения и военной техники.

Президент Российской Федерации В. Путин