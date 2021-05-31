Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Абзац двадцать девятый статьи 1 Федерального закона от 19 июля 1998 года N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3610; 2007, N 50, ст. 6240; 2010, N 27, ст. 3426; 2016, N 7, ст. 904) изложить в следующей редакции:

"услуги инвестиционного, сервисного, маркетингового, рекламного и иного характера в области военно-технического сотрудничества;".

Статья 2

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; Российская газета, 2021, 6 мая) дополнить пунктом 58 следующего содержания:

"58) сервисное обслуживание вооружения и военной техники.".

Статья 3

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2017, N 31, ст. 4786) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) устанавливать порядок организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием вооружения и военной техники, без лицензии не допускается со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Требование о наличии лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники не применяется к правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в связи с заключением государственных контрактов, предусматривающих сервисное обслуживание вооружения и военной техники.

Президент Российской Федерации В. Путин