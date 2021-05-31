Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400

Турция имеет полное право использовать купленные у России зенитные ракетные системы С-400, и требования других стран отказаться от них недопустимы. Об этом, как передает NTV, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу во время визита в Афины.

"С-400 будут полностью находиться под нашим контролем. Мы направляли в Россию наших технических специалистов для обучения, и российских военных экспертов в Турции не будет. В связи с этим недопустимы требования других стран "не использовать" эти системы", - отметил глава МИД Турции.

По словам Чавушоглу, с подобным предложением ранее выступила новая администрация США. Как подчеркнул министр, оно не может быть принято.