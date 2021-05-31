Хрюша и Степашка примут участие в марафоне, посвященном Дню защиты детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, на платформе "Смотрим" и в эфире радио "Маяк" пройдет онлайн-марафон "Смотрим. Детский день". С 09:00 до 21:00 по московскому времени, ведущие Сергей Стиллавин, Алексей Веселкин, Денис Николаев, Дима Зицер и Александр Мурашев, а также эксперты, звезды и популярные блогеры обсудят темы, которые волнуют современных родителей: здоровье и питание детей, досуг и путешествия, воспитание, образование, психология и многие другие.

Участники марафона - специалисты, которые расскажут о последних исследованиях и поделятся советами - это профессор психологии Марина Мелия, популяризаторы науки Татьяна Медведева, Александр Толмачев и Варвара Хазова, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России Константин Кривошонок, психотерапевт Анатолий Добин, искусствовед Полина Уханова, пианистка Юлия Казанцева, ученый и педагог Артем Оганов и другие.

В своем релизе, поступившем в редакцию "РГ", холдинг ВГТРК, куда входят и платформа "Смотрим", и радио "Маяк", говорится и о том, что в специальном развлекательном блоке онлайн-марафона с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 будут научные эксперименты, интересные факты, которые удивят и взрослых, и детей. Также в марафоне планируется участие известных деятелей культуры. В 19:00 зрителей ждут сказки на ночь в исполнении Сергея Безрукова, Юлии Пересильд, Николая Цискаридзе, Ильдара Абдразакова, Сергея Чонишвили, Юлии Рутберг, Евгения Дятлова, Ирины Климовой, Елены Степаненко, Игоря и Вадима Верник, Якова Маршака, Юрия Энтина, Екатерины Мечетиной, Нонны Гришаевой и многих других. Специальные гости онлайн-марафона - Хрюша и Степашка. Завершится онлайн-марафон "Смотрим. Детский день" записью спектакля "Про Федота-стрельца, удалого молодца" в исполнении Леонида Филатова.

Присоединяйтесь к онлайн-марафону "Смотрим. Детский день" завтра можно по ссылке.