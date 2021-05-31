Intel показала новые процессоры на выставке Computex 2021

Intel провела презентацию на IT-выставке Computex 2021. Компания показала новые мобильные чипы и модем, поддерживающий сети пятого поколения 5G.

Процессоры получили название Intel Core i5-1155G7 и Intel Core i7-1195G7. В них четыре вычислительных ядра и графический ускоритель Intel Iris Xe. Ожидается что лэптопы, построенные на чипе Intel Core i7-1195G7 впервые превысят частоту в 5 ГГц.

Также компания показала модем для ноутбуков, созданный в сотрудничестве с производителем мобильных чипов - Mediatek. Максимальная входящая скорость передачи данных составляет 4,7 Гбит/с, исходящая - 1,25 Гбит/с. Модем совместим с сетями 4G/LTE и 3G. Есть поддержка eSim.

Ноутбуки на новых чипах появятся до конца текущего года. Речь идет о моделях Asus, Acer и других крупных брендах.