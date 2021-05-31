Новости

Семья Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании 04:28
Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США 04:25
Axios: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии 03:59
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины 03:13
Диетолог Елена Соломатина рассказала о "правиле экватора" для худеющих 02:50
В Канаде два человека погибли при сходе лавины 01:51
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19 01:28
Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов 00:47
"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги 00:40
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 04:25
Рубрика: В мире

Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США

Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск
Фото: Кинопоиск

При падении легкомоторного самолета Cessna в США погиб американский актер Джозеф Лара, исполнивший главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений". Всего жертвами катастрофы стали семь человек.

Инцидент произошел в минувшую субботу рядом с городом Нэшвилл (штат Тенесси). Самолет упал в озеро вскоре после взлета. Следователи пока не называют причину крушения.

В США два человека погибли при крушении двух небольших самолетов

Лара, которому на момент смерти было 58 лет, сыграл почти в 30 картинах. Дебютировал он в боевике "Ночные войны", где исполнил эпизодическую роль солдата. Также в списке его работ - сериалы "Спасатели Малибу" и "Конан", напоминает издание The Hollywood Reporter.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что у тех, кто находился на борту упавшего самолета, лицензия пилота была только у голливудской звезды. Среди погибших - и жена актера Гвен Шамблин.

В мире США Общество Утраты Культура Кино и ТВ Мировое кино Авиакатастрофы

Главное сегодня

СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге
В Крыму прокомментировали заявления "Белавиа" о полетах на полуостров
СК завел дело после падения детей с батута в Барнауле
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам