Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США

При падении легкомоторного самолета Cessna в США погиб американский актер Джозеф Лара, исполнивший главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений". Всего жертвами катастрофы стали семь человек.

Инцидент произошел в минувшую субботу рядом с городом Нэшвилл (штат Тенесси). Самолет упал в озеро вскоре после взлета. Следователи пока не называют причину крушения.

Лара, которому на момент смерти было 58 лет, сыграл почти в 30 картинах. Дебютировал он в боевике "Ночные войны", где исполнил эпизодическую роль солдата. Также в списке его работ - сериалы "Спасатели Малибу" и "Конан", напоминает издание The Hollywood Reporter.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что у тех, кто находился на борту упавшего самолета, лицензия пилота была только у голливудской звезды. Среди погибших - и жена актера Гвен Шамблин.