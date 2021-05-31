Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 155-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

Часть шестую статьи 7 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 26, ст. 2730; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 7, ст. 831; 2009, N 39, ст. 4537; 2017, N 1, ст. 44) после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", органами местного самоуправления муниципальных округов".

Статья 2

Внести в пункт 8 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2012, N 14, ст. 1549; 2015, N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; 2019, N 27, ст. 3524; 2020, N 14, ст. 2028; N 26, ст. 3999) следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта "б" изложить в следующей редакции:

"решением главы местной администрации муниципального округа или решением главы местной администрации городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления муниципального округа, городского округа;";

2) подпункт "в" после слова "района," дополнить словами "муниципального округа,".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590, 4596; 2015, N 29, ст. 4359; N 48, ст. 6723; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4229; 2017, N 52, ст. 7921; 2018, N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8434) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 6:

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"К полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа или городского округа в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах соответственно муниципального округа или городского округа при осуществлении дорожной деятельности, включая:";

б) абзац восьмой после слова "границах" дополнить словами "муниципального округа или";

в) абзац десятый после слова "территории" дополнить словами "муниципального округа или";

2) абзац четвертый пункта 2 статьи 20 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных округов,".

Статья 4

Пункт 3 статьи 20 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-Ф3 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2017, N 9, ст. 1279; 2018, N 52, ст. 8099; 2020, N 42, ст. 6519) после слова "районе," дополнить словами "муниципальном округе,".

Статья 5

Внести в статью 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2003, N 28, ст. 2889; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2009, N 52, ст. 6441; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 1, ст. 70; 2016, N 26, ст. 3888; 2018, N 1, ст. 22; N 53, ст. 8454; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1 после слова "районов," дополнить словами "муниципальных округов,";

2) абзац первый пункта 2 после слова "районов," дополнить словами "муниципальных округов,".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10, 13; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3427, 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 13, ст. 1186; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6156, 6163; 2010, N 14, ст. 1549; N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 1, ст. 18; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6730, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 19, ст. 2274; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6954, 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1638, 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 8, ст. 739; N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 6, ст. 884; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947, 3965; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628, 5639; 2016, N 11, ст. 1493; N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226; N 42, ст. 5801; N 52, ст. 7765; 2020, N 9, ст. 1119; N 21, ст. 3233; N 52, ст. 8600; 2021, N 1, ст. 3, 63) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 18:

а) абзац девятый после слова "районов" дополнить словом ", муниципальных";

б) абзац одиннадцатый после слова "районов" дополнить словом ", муниципальных";

2) в статье 263:

а) подпункт 67 пункта 2 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального округа,";

б) пункт 3 после слова "районов," дополнить словами "муниципальных округов,".

Статья 7

Статью 101 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2013, N 19, ст. 2329; 2017, N 1, ст. 46) после слов "городских округов," дополнить словами "глав муниципальных округов,".

Статья 8

Часть 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 30, ст. 3104; 2007, N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; 2017, N 15, ст. 2137; N 30, ст. 4451; N 45, ст. 6573; 2018, N 1, ст. 47; 2019, N 18, ст. 2211) после слов "муниципального образования" дополнить словами "в соответствии с законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения".

Статья 9

Пункт 6 статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146; N 31, ст. 3452; 2013, N 30, ст. 4041; 2014, N 19, ст. 2335) после слова "поселения" дополнить словами ", муниципального округа".

Статья 10

Внести в часть 1 статьи 71 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 45, ст. 6204; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139) следующие изменения:

1) подпункт "з" пункта 1 после слов "городских округов," дополнить словами "глав муниципальных округов,";

2) пункт 11 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных округов".

Статья 11

Внести в часть 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 45, ст. 6204) следующие изменения:

1) подпункт "з" пункта 1 после слов "городских округов," дополнить словами "глав муниципальных округов,";

2) пункт 11 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных округов".

Президент Российской Федерации В. Путин