Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ

Кабмин одобрил законопроект, обязывающий иностранные IT-компании с суточной аудиторией, превышающей 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства на территории России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект отзыва правительства.

"Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект", - говорится в отзыве.

Теперь для работы в России IT-гиганты обязательно должны будут создавать филиалы и представительства, через которые российские регуляторы эффективнее смогут взаимодействовать с головными офисами. Согласно законопроекту, это условие распространяется и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Также от компаний потребуется регистрация личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора и размещение на информационном ресурсе специальной электронной формы для обращений.

Перечень иностранных интернет-компаний, о которых идет речь, будет размещен на сайте Роскомнадзора.

Ранее глава комитета по информполитике Александр Хинштейн назвал компании, потенциально подпадающие под действие законопроекта. К ним, в частности, относятся Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.