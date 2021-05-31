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31.05.2021 13:05
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил "дорожную карту" развития интеллектуальных энергосистем

Текст: Галина Мисливская
Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал как можно скорее приступить к реализации "дорожной карты", нацеленной на модернизацию отечественных энергосистем. Планируется наладить производство отечественного оборудования, развивать ветро- и солнечную генерацию, а также перейти на интеллектуальный учет электроэнергии, который практически исключит хищения киловатт.
Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости

"Правительство утвердило дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных энергосистем на трехлетний период", - сообщил глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Среди мероприятий "дорожной карты":

- производство всего спектра критически важного оборудования, в первую очередь - высокотемпературных сверхпроводников и цифровых трансформаторных подстанций;

- развитие отечественной компонентной базы для систем управления технологическими процессами;

- внедрение систем накопления энергии, развитие ветрогенерации и солнечных электростанций для тех регионов, где нет центрального электроснабжения;

Кабмин выделит свыше 9,5 млрд руб на средства реабилитации для инвалидов

- ведение интеллектуального учета энергии, который позволит отказаться от передачи данных вручную, и практически исключить возможность хищения электроэнергии, а также ускорит передачу сигналов об авариях.

"Необходимо оперативно приступить к реализации этой "дорожной карты", - заявил Михаил Мишустин.

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