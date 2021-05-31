Кабмин утвердил "дорожную карту" развития интеллектуальных энергосистем

"Правительство утвердило дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных энергосистем на трехлетний период", - сообщил глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Среди мероприятий "дорожной карты":
- производство всего спектра критически важного оборудования, в первую очередь - высокотемпературных сверхпроводников и цифровых трансформаторных подстанций;
- развитие отечественной компонентной базы для систем управления технологическими процессами;
- внедрение систем накопления энергии, развитие ветрогенерации и солнечных электростанций для тех регионов, где нет центрального электроснабжения;
- ведение интеллектуального учета энергии, который позволит отказаться от передачи данных вручную, и практически исключить возможность хищения электроэнергии, а также ускорит передачу сигналов об авариях.
"Необходимо оперативно приступить к реализации этой "дорожной карты", - заявил Михаил Мишустин.