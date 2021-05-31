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31.05.2021 21:14
Рубрика: Культура

Ван Гог для дислексика

Как открыть музей для особенных людей
Текст: Елена Яковлева
300 инклюзивных мероприятий в год проходит в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. В понедельник его директор Марина Лошак подписала договор с учредителем Ассоциации родителей детей с дислексией Марией Пиотровской, дислексиков теперь тоже ждет в музее "своя" доступная среда.

Понятие "доступный музей" сегодня означает не столько его физическую доступность для инвалидов - спуски и подъемы для колясочников - сколько политику открытости.

- Музей - это институция, которая подает обществу сигналы, как должно жить в этом мире, - считает Марина Лошак.

А жить нужно так, чтобы необычные люди не чувствовали себя изгоями.

Поэтому в музее огромное количество программ для слабослышащих, слабовидящих, аутистов, социально-брошенных людей. В музейных кружках занимаются особенные дети от 9 до 21 года. "Мы формируем для большого мира "новых сталкеров", наполненных новым пониманием, - говорит Марина Лошак.

Фото: Елена Мелихова
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Сурдоперевод (даже для слабослышащих людей из других стран - на их языки), тактильные макеты для слабовидящих - это уже обычное дело в музее. К новшествам же можно, пожалуй, отнести карту сенсорной безопасности. Люди с особенностями узнают из нее, что им рекомендует смотреть музей, а с чем их чувственный мир, скорее всего, не справится. И если раньше таких людей должен был сопровождать кто-то из взрослых или сотрудник музея, то сегодня они могут прийти сами и почувствовать здесь себя "обычными посетителями", воспользовавшись картой. В музее, кстати, работают слабослышащие сотрудники, двое из которых в постоянном штате. Они водят экскурсии с сурдопереводом.

В прошлом году в музее прошла выставка художников-аутистов, вызвавшая большой интерес и два раза продлевавшаяся. Очень интересным оказался проект о восприятии цвета, выяснилось, что у Моне и Ван Гога это восприятие было особенным.

- В приоритете сегодня не просто доступность культурных объектов для инвалидов, а вовлечение таких людей в культурную жизнь, - считает советник министра культуры РФ Елена Благирева.

Поставлена задача до конца 2021 года открыть во всех субъектах РФ на базе домов культуры творческие лаборатории для вовлечения в них людей с особенностями и раскрытия их творческого потенциала.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Что же касается дислексиков, то они обычно не испытывают в музее особенных трудностей, но им часто нужен особенный шрифт (он, как правило, покруглее и читается проще) на подписях под картиной. Музеи - также хорошая площадка для паблик-токов, во время которых такие дети в микрофон рассказывают о своих проблемах, например, в школе. Государственный Эрмитаж уже опробовал себя в роли такой площадки.

Ассоциация родителей детей с дислексией уже пять лет ведет активную работу и за это время наладила бесплатную онлайн-диагностику, разработала "навигацию" для родителей детей с дислексией - куда и как обращаться, например, чтобы пройти такое тяжелое для дислексиков испытание, как ОГЭ и ЕГЭ. Восемь тысяч специалистов обучились на вебинарах Ассоциации. Скоро будет снят художественный фильм, главный герой которого дислексик. Одной из самых больных и больших проблем остается вопрос, как спасти дислексика от буллинга в школе и убедить его и всех вокруг в том, что образование не сводится к зубрежке.

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