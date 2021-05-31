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31.05.2021 23:05
Рубрика: Культура

Каннский фестиваль пройдет, но как - все еще неизвестно

Текст: Валерий Кичин
Чуть больше месяца остается до открытия 74-го Каннского международного кинофестиваля, но то, в каких условиях он пройдет, остается неопределенным. В любом случае уже ясно, что его былая массовость и безусловная притягательность под вопросом.
Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск
Фото: Кинопоиск

Не проявляют большого энтузиазма представители британского кинобизнеса - одной из главных кинематографий мира. Многие из них серьезно опасаются приезжать во Францию, где ситуация с коронавирусом и массовой вакцинацией сейчас несколько хуже, чем на британских островах.

Фото: Предоставлено "Телесто"
Фильм "Белой дороги!" отобран в программу Cinefondation Каннского фестиваля

Тех же, кто готов на это решиться, отталкивает требование Франции всех, кто приезжает из-за пределов Европейского сообщества, подвергать обязательному 7-дневному карантину. И хотя администрация фестиваля ведет настойчивые переговоры в правительственных инстанциях, пока нет оснований думать, что французские власти готовы сделать для участников кинофорума исключение - тем более, что опасаются проникновения в страну так называемого индийского варианта коронавируса, который получил в Англии довольно широкое распространение. Так что пока бизнесмены и кинодеятели Великобритании ждут хоть какой-нибудь ясности и не спешат объявить о своем участии.

К тому же виртуальные формы каннского кинорынка, вынужденно введенные в действие в прошлом году, доказали свою эффективность. И они несомненно дешевле: не нужно тратиться на дорогу и дорогие каннские отели, стоимость которых недельный карантин резко увеличит.

Еще более жесткие условия ставит Франция для визитеров из таких стран, как Индия, Аргентина, Бразилия или Турция. Дело осложняется и тем, что среди европейских стран нет на этот счет согласия: если Германия и Австрия также пытаются максимально оградить свои страны от путешественников из Великобритании, то Испания, напротив, широко распахнула перед ними границы, стремясь спасти летний туристический сезон.

Не спешат заявить о своем личном участии американские дистрибьюторские компании: Национальный центр по контролю за заболеваниями пока настоятельно не рекомендует посещать Францию. А так как официальная программа отобранных для участия фильмов будет объявлена только 3 июня, то потенциальные конкурсанты еще и не могли проявить свою заинтересованность - здесь тоже возможны неприятные сюрпризы, и ждать обычного скопления первых мировых звезд на красной дорожке перед каннским фестивальным Дворцом, скорее всего, не приходится.

С участием России все еще менее определенно. Аккредитации на фестиваль для многих журналистов давно получены, но обычные визы, как известно, сейчас не действуют, и влиятельные кинематографические организации направили в Консульство Франции ходатайство об оформлении специальных виз строго на сроки Каннского фестиваля. Ответа пока нет, и особого оптимизма на этот счет никто не испытывает.

В результате на июнь каннские отели пока забронированы только на 10 процентов. Хотя до пандемии их бронировали уже за год до очередного фестиваля, и найти в них свободные места перед началом форума было практически невозможно. И вполне возможно, что фестиваль пройдет при минимальном количестве прилетевших участников и наблюдателей, а его просмотры для большинства аккредитованных журналистов, как на прошедшем Берлинском фестивале, параллельно с кинозалами пройдут онлайн.

Пока же наблюдатели вылавливают случайно просочившиеся сведения о возможных претендентах на Золотую пальмовую ветвь. Сегодня, за три дня до объявления программы, известны только три конкурсных фильма. Это, прежде всего, музыкальная картина "Аннетт" француза Леоса Каракса, которая откроет фестиваль 6 июля. Музыку к ней написали участники поп-дуэта Sparks, они же выступили соавторами сценария семейной драмы стендап-комика и оперной певицы, у которых родилась дочь Аннетт, наделенная удивительными способностями. В главных ролях Марион Котийяр и Адам Драйвер.

Подтверждено участие в главном конкурсе новой картины Уэса Андерсона, который в российском прокате получит длинное название "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг стар". Место событий - Франция прошлого века, редакция провинциальной газетки. В фильме снимались Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Эдриан Броуди, Бенисио дель Торо, Элизабет Мосс.

Фото: Валерий Кичин
Каннский фестиваль объявит свою программу 3 июня

Третий участник конкурса - лесбийская драма Пола Верховена "Бенедетта", у нас получившая название "Непорочная дева". Действие происходит в женском монастыре XVII века с его жесткими установлениями и предрассудками.

Можно ожидать возвращения на Каннский фестиваль его золотого лауреата Нанни Моретти с фильмом "Три этажа". Многие верят, что будет подтверждено и участие давних каннских фаворитов австралийки Джейн Кэмпион, которая 28 лет назад первой из женщин-режиссеров проторила путь к Золотой пальмовой ветви, с семейной драмой "Сила собаки", где снимались Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст. Называют также шекспировского "Макбета" в интерпретации Джоэла Коэна с участием Дензела Вашингтона и Фрэнсис МакДорманд. Пару раз среди возможных претендентов назвали и "Петровых в гриппе" Кирилла Серебренникова - сюрреалистическую драму, поставленную по нашумевшему роману Алексея Сальникова с участием Семена Серзина, Чулпан Хаматовой, Юлии Пересильд, Сергеяч Дрейдена, Тимофея Трибунцева, Юрия Колокольникова, Николая Коляды.

Полная программа 74-го Каннского фестиваля будет объявлена на пресс-конференции в Париже 3 июня. Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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