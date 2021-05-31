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Рубрика: В мире

Климкин заявил о нежелании украинцев вступать в НАТО

Текст: Юрий Когалов

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Климкин пожаловался на то, что его соотечественники недостаточно сильно хотят вступать в НАТО. Об этом он заявил в ходе круглого стола, прошедшего в Киеве.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По словам Климкина, присоединение Украины к альянсу поддерживают меньше половины граждан страны. И когда в Киеве уверяют, что на Украине "бешеная поддержка НАТО", в Европе тут же проверяют статистику и видят, что поддержка составляет только 48 процентов. К тому же 13 процентов украинцев открыто признают себя сторонниками России. Как отмечает РИА Новости, по мнению Климкина, именно по этой причине США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.

Напомним, в настоящее время Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Для вступления в альянс стране необходимо выполнить ряд условий, что может занять немало времени, по мнению ряда экспертов, порядка 20 лет.

Кстати, на саммит НАТО, который пройдет 14 июня, Украину не пригласили. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, на нем будут приняты решения по повестке дня НАТО-2030 для решения вызовов настоящего и будущего.

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