КНДР осудила снятие ограничений на дальность полета южнокорейских ракет

Северная Корея осуждает достигнутую между Сеулом и Вашингтоном договоренность по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских ракет. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Эти действия в Северной Корее расценили как "концентрированное выражение" враждебной политики против КНДР. Автор также отмечает, что такой шаг со стороны Сеула показывает, "кто является главным зачинщиком, обостряющим ситуацию на Корейском полуострове", цитирует ТАСС.

Ранее в мае президент США Джо Байден и лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин договорились об отмене ограничений дальности полета южнокорейских ракет. Согласно аннулированному договору, заключенному в 2012 году, дальность южнокорейских ракет была ограничена 800 км.