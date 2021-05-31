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31 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 142-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации"

Дата подписания 26 мая 2021 г.
Опубликован 31 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Кодекс торгового мореплавания РФ - последняя редакция

Принят Государственной Думой 18 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2011, N 25, ст. 3534; 2012, N 18, ст. 2128; 2018, N 1, ст. 44; 2020, N 9, ст. 1126) следующие изменения:

1) статью 4:

а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. При осуществлении с использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, деятельности, предусмотренной пунктами 1 и 3 настоящей статьи, отдельные виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 3 настоящей статьи, определенные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, осуществляются с использованием судов, построенных на территории Российской Федерации и соответствующих установленным в Российской Федерации требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Отдельные виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 3 настоящей статьи, определенные нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, могут осуществляться с использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации и построенных за пределами Российской Федерации, либо судов, построенных на территории Российской Федерации, но не соответствующих установленным в Российской Федерации требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в следующих случаях:

1) такие суда построены до даты вступления в силу нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 41 настоящей статьи;

2) договоры на постройку и (или) использование таких судов заключены до даты вступления в силу нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 41 настоящей статьи.";

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. В целях осуществления отдельными судами отдельных видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, определенных нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, Правительством Российской Федерации могут приниматься решения об использовании для осуществления отдельных видов деятельности, определенных нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, судов, построенных:

1) за пределами территории Российской Федерации - в случае отсутствия условий и (или) невозможности осуществления технологических операций для строительства таких судов на территории Российской Федерации;

2) на территории Российской Федерации - в случае невозможности обеспечения строительства таких судов в соответствии с установленными в Российской Федерации требованиями к промышленной продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.";

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 25 признать утратившим силу;

3) в пункте 1 статьи 29 слова "и свидетельство о праве собственности на судно выдаются" заменить словами "выдаются на имя судовладельца";

4) статью 50 изложить в следующей редакции:

"Статья 50. Предоставление информации из реестров судов

1. Заинтересованные лица имеют право на получение надлежаще оформленной выписки из реестров судов за плату по тарифу, определяемому в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Информация, содержащая сведения о правах физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении судов, включается в выписку из реестров судов при наличии согласия этих физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок оформления выписки из реестров судов и порядок получения согласия, предусмотренного в настоящем пункте, определяются правилами, предусмотренными абзацем вторым пункта 4 статьи 33 настоящего Кодекса.

3. Органы государственной власти Российской Федерации, а также иные лица в случаях, установленных законом, имеют право на получение информации из реестров судов без оплаты и ограничений, предусмотренных настоящей статьей.";

5) статью 323 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Обязательства собственника судна, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, могут быть исполнены уполномоченным представителем собственника судна или владельцем судна, в том числе фрахтователем судна по бербоут-чартеру.";

6) в пункте 1 статьи 324:

а) в абзаце первом слова "каждому судну органом его государственной регистрации" заменить словами "капитаном морского порта, в котором осуществляется государственная регистрация судов, каждому судну";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"название и место нахождения страхователя (владельца судна или собственника судна);";

7) статью 334 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Обязательства собственника судна, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, могут быть исполнены уполномоченным представителем собственника судна или владельцем судна, в том числе фрахтователем судна по бербоут-чартеру.";

8) в пункте 1 статьи 335:

а) в абзаце первом слова "каждому судну органом его государственной регистрации" заменить словами "капитаном морского порта, в котором осуществляется государственная регистрация судов, каждому судну";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"название и место нахождения страхователя (владельца судна или собственника судна);";

9) статью 3366 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Обязательства собственника судна, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, могут быть исполнены уполномоченным представителем собственника судна или владельцем судна, в том числе фрахтователем судна по бербоут-чартеру.";

10) в статье 3367:

а) в пункте 1 слова "каждому судну органом его государственной регистрации" заменить словами "капитаном морского порта, в котором осуществляется государственная регистрация судов, каждому судну";

б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) название и место нахождения страхователя (владельца судна или собственника судна);".

Президент Российской Федерации В. Путин