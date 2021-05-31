Компания "Яндекс" собирается купить интернет-магазин одежды KupiVIP, который будет включен в "Яндекс.Маркет", сообщили в компании.

"Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС", - приводит ТАСС сообщение компании. Тем самым "Яндекс" рассчитывает быстрее выйти на рынок одежды, обуви и аксессуаров.

Как планируется, сначала "Маркет" и KupiVIP будут работать параллельно. Постепенно сервисы интегрируют. Маркетплейс "Яндекса" разместит товары KupiVI, заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета".

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году. Сервис продает одежду, обувь и аксессуары более чем тысячи модных брендов и сотрудничает с более чем тремя тысячами российских и зарубежных поставщиков.