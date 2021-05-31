Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

В 2020 году совершено 26 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы воспитанников детских учреждений. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, который публикуется в "РГ".

"За последние пять лет количество преступлений в отношении воспитанников сотрудниками, работающими в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилось в 5,3 раза. В 20 раз возросло число особо тяжких преступлений. В 2020 году совершено 26 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы воспитанников этих учреждений", - говорится в документе.

Детский омбудсмен предлагает ввести пожизненный административный надзор за гражданами, страдающими "педофилией".

"Внести изменения и дополнения в законодательство РФ, предусматривающие разработку новых механизмов в борьбе с преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних, прежде всего их половой неприкосновенности, в том числе введение бессрочного ("пожизненного") административного надзора за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, страдающими "педофилией", - считает Анна Кузнецова.