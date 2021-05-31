Кузнецова: В 2020 году снизилось число преступлений против детей

В 2020 году в России на 9,1% снизилось число преступлений против несовершеннолетних. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На 4% снизилось число сирот, это тоже положительная динамика. И впервые за многие годы на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних", - сказала она.

Она также добавила, что число обращений в аппарат детского омбудсмена в целом выросло на 7,3%, а число обращений от несовершеннолетних увеличилось на 36%.