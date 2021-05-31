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31.05.2021 15:46
Рубрика: Власть

Кузнецова: В прошлом году иностранцы усыновили 38 детей из России

Текст: Елена Новоселова

Тенденцию на снижение числа российских детей, усыновленных иностранцами, отметила в своем ежегодном докладе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее данным, в прошлом году иностранцы усыновили 38 детей из России.

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"Нельзя не отметить тенденцию снижения иностранного усыновления на 86,9% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году усыновляли граждане Италии (14 детей), Аргентины (7 детей), Франции (6 детей), Германии (6 детей), Испании (4 ребенка), Швеции (1 ребенок)", - сказано в документе, который публикует "РГ".

Детский омбудсмен также отмечает, что по-прежнему существует проблема отсутствия у нашей страны реальных международно-правовых инструментов для осуществления контроля за условиями жизни российских детей на территории США, усыновленных до прекращения от имени Российской Федерации соответствующего Соглашения. "Необходимо констатировать, что в отчетном периоде позитивных изменений в этом вопросе не произошло, запросы о судьбах наших детей, усыновленных американской стороной, оказались без ответа", - читаем в докладе.

Власть Право Права человека Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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