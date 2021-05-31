Лавров оценил реакцию ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями

Пассивная реакция Брюсселя на разрушение Вашингтоном режимов контроля над вооружениями вызывает удивление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии конференции по отношениям России и ЕС.

"Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями", - отметил глава МИД. При этом инициативы России по недопущению появления в Европе наземных ракет средней дальности, по его словам, не встречают поддержки. Конкретное предложение президента РФ было "оставлено без внимания".

В то же время на Западе явно превалирует антироссийская риторика. Как подчеркнул Лавров, Москва "не оставит без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела". "Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят, но ответ обязательно последует", - отметил министр.

"Современные реалии не совместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавесы​​​. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", - заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что "к честному взаимодействию Россия неизменно открыта", она не будет уклоняться от двусторонних контактов с отдельными странами Евросоюза, заинтересованных в налаживании отношений с РФ. "Нам не очень понятно, что движет теми, кто утверждает, будто Россия не заинтересована в диалоге. Это неправда. Неоднократно говорили, что открыты для конструктивного взаимодействия с Евросоюзом, но, разумеется, на принципах равноправия и взаимного уважения", - отметил Лавров.

Однако пока "в отношении нашей страны плодятся односторонние, нелегитимные санкции, которые запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза, а диалогу, основанному на фактах, предпочитают голословные обвинения в духе highly likely".