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31.05.2021 12:10
Рубрика: Власть

Лавров оценил реакцию ЕС на разрушение США режимов контроля над вооружениями

Текст: Юрий Когалов
Пассивная реакция Брюсселя на разрушение Вашингтоном режимов контроля над вооружениями вызывает удивление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии конференции по отношениям России и ЕС.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружениями", - отметил глава МИД. При этом инициативы России по недопущению появления в Европе наземных ракет средней дальности, по его словам, не встречают поддержки. Конкретное предложение президента РФ было "оставлено без внимания".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела РФ и ее союзников

В то же время на Западе явно превалирует антироссийская риторика. Как подчеркнул Лавров, Москва "не оставит без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела". "Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят, но ответ обязательно последует", - отметил министр.

"Современные реалии не совместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавесы​​​. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", - заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что "к честному взаимодействию Россия неизменно открыта", она не будет уклоняться от двусторонних контактов с отдельными странами Евросоюза, заинтересованных в налаживании отношений с РФ. "Нам не очень понятно, что движет теми, кто утверждает, будто Россия не заинтересована в диалоге. Это неправда. Неоднократно говорили, что открыты для конструктивного взаимодействия с Евросоюзом, но, разумеется, на принципах равноправия и взаимного уважения", - отметил Лавров.

Однако пока "в отношении нашей страны плодятся односторонние, нелегитимные санкции, которые запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза, а диалогу, основанному на фактах, предпочитают голословные обвинения в духе highly likely".

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