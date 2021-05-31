Лавров: Россия готова обсуждать с США тему прав человека

На предстоящем саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может быть поднята тема прав человека. РФ готова ответить на возникающие у американской стороны вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем. Мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека", - отметил глава МИД. По его словам, Россия готова обсуждать любые темы, опираясь на международное право. Лавров подчеркнул, что Москва не согласится руководствоваться концепцией миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают страны Запада во главе с США.

Министр также обратил внимание, что "у нас тоже есть ценности, на которых построено наше государство, наше общество, и которые предполагают следование достаточно серьезным принципам, нарушаемым в практической деятельности нашими западными коллегами".

Глава МИД РФ отметил, что российская сторона следит за судьбой американских граждан, которые обвиняются по делу о произошедших 6 января беспорядках у Капитолия в Вашингтоне. "С интересом следим за преследованием тех лиц, которые обвиняются в беспорядках 6 января этого года. Там много действительно интересного происходит, в том числе с точки зрения прав человека, прав оппозиции, защиты интересов оппозиции", - заявил Лавров.