Лавров: Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела РФ и ее союзников

Страны Запада продолжают открыто вмешиваться в суверенные дела России и ее стратегических партнеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии конференции на тему отношений России и Евросоюза.

"В целом происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств", - сказал он.

Лавров отметил, что "видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах", который провозглашает Запад, тем самым отступая от норм международного права.

В то же время министр заявил, что "в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны", и выразил надежду на то, что "здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права". По его словам, Москва готова к диалогу с ЕС на принципах честности, равноправия и взаимного уважения. Однако это не означает, что "недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела" останутся без ответа, подчеркнул он.