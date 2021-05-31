Лечение в федеральных клиниках станет доступнее

Получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС в крупных онкологических и других медцентрах станет проще, поскольку их финансирование будет зависеть напрямую от объема оказанных населению услуг. С 1 июня вступает в силу постановление правительства, по которому до конца месяца между федеральными клиниками распределят объемы специализированной и высокотехнологичной медпомощи, которую они должны будут предоставлять гражданам в рамках базовой программы обязательного медстрахования. Она предусматривает как первичные приемы, так и лечение в условиях стационара.

При этом гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи спланируют для каждой федеральной клиники с учетом ее мощностей, а также исходя из фактических объемов услуг, оказанных в прошлые периоды. Посчитают также платные приемы, проведенные ими, чтобы заменить их бесплатными. Рассмотрят дополнительные возможности клиник, если в этом году, например, у них появилось новое оборудование или открылось еще одно отделение.

В постановлении отмечается, что объемы медицинской помощи между федеральными клиниками должны быть распределены с учетом затратоемкости оказываемых услуг и по группам заболеваний, предусмотренных в базовой программе обязательного медстрахования. Будут учтены и пожелания самих клиник. А если какая-то из них не справится с поставленными задачами, то непредоставленные ею объемы медицинских услуг вместе с финансированием перераспределят между другими медорганизациями.

Как рассказала "Российской газете" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Елена Чернякова, сегодня специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования оказывают 160 федеральных медицинских организаций, которые работают по двадцати профилям. Такие клиники есть не только в Москве, но и в регионах: они лучше оснащены, в них работают высококвалифицированные специалисты. С начала этого года они финансируются фондом напрямую, то есть без участия страховых организаций и региональных бюджетов. Благодаря этому граждане могут обращаться в них самостоятельно по полису, для этого больше не требуется направление от лечащего врача.

Так, пациент, диагноз которого подтвержден лабораторными исследованиями, может подать заявку в любой профильный федеральный медцентр. В течение трех рабочих дней ее рассмотрит специализированная врачебная комиссия. Затем в срок до двух рабочих дней медорганизация сообщит о своей готовности принять человека. И в ряде случаев она это обязана сделать: например, при высоком риске хирургического лечения, когда течение основного заболевания осложнено сопутствующим, а также при необходимости проведения дополнительных диагностически сложных обследований.

По словам председателя ФФОМС, благодаря новому порядку финансирования федеральных медцентров россияне смогут лечиться у высококвалифицированных врачей, делать сложные операции и получать другую помощь высокого уровня в любой государственной клинике. Чернякова подчеркнула, что сроки ожидания специализированного лечения в них не могут превышать семи дней для пациентов, у которых диагностировали онкологию.