Лидеры отрасли обсудили будущее музыкальной индустрии

"Русская Медиагруппа" и радио Monte Carlo 29 мая 2021 года впервые представили сразу два новых мероприятия: турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup и бизнес-сессию "Русской Медиагруппы": Creative & Business.

Турнир по гольфу стал частью официальной спортивной программы XXIV Петербургского международного экономического форума. Профессиональные гольфисты вышли на поле с самого утра, а для гостей мероприятия, которые только знакомятся с этим видом спорта, был проведен мастер-класс.

По окончании турнира состоялась бизнес-сессия, на которой спикеры обсудили потенциал российской музыкальной индустрии. На сегодняшний день бренды, связанные с музыкой, не в фокусе внимания фондового рынка, однако, по мнению спикеров, у отрасли есть все необходимое, чтобы выйти на этот уровень, как внутри страны, так и в мире. Участники деловой дискуссии отметили высокий потенциал и рентабельность музыкального рынка, однако это та сфера, которая требует глубокого погружения и досконального понимания специфики.

Особое внимание было уделено стремительному развитию стриминговых сервисов. По мнению спикеров, именно за таким потреблением аудио контента будущее.

"Уверен, продолжая работу и повторяя такие встречи, мы запустим процесс привлечения серьезных капиталов в музыкальную индустрию", - резюмировал управляющий директор АО "Русская Медиагруппа" Дмитрий Медников.

Обсуждение вопросов капитализации музыки и ее взаимодействия с бизнесом продолжатся в рамках ПМЭФ-21.