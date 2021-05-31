Медведев допустил введение бесплатного проезда для школьников

"Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников", - сказал Медведев, выступая в понедельник на форуме "Большой семейный совет".
Кроме того, председатель "ЕР" предложил подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетные семьи.
Медведев также считает, что необходимо определить единый статус многодетной семьи. Таким образом, по его мнению, можно ликвидировать существующие социальные дисбалансы в регионах. "Нужно учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно", - сказал он.
Говоря об уже существующей поддержке семей с детьми, Медведев сообщил, что 12 миллионов сертификатов выдано за время программы по материнскому капиталу. "Это составляет сумму почти в три триллиона рублей. Это очень большие для нашего государства деньги", - сказал он.