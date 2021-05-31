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31.05.2021 14:54
Рубрика: Власть

Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным

Текст: Айсель Герейханова
Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил сделать программу детского туристического кешбэка ежегодным.
Фото: Владимир Аносов/ РГ Фото: Владимир Аносов/ РГ
Фото: Владимир Аносов/ РГ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком

"Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем", - сказал он на партийном форуме "Большой семейный совет".

Ранее он также предложил подумать о введении для школьников бесплатного проезда в транспорте и определить в России единый статус многодетной семьи.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент Совет Безопасности Партии "Единая Россия" Отдых детей в летних лагерях

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