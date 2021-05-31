Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил сделать программу детского туристического кешбэка ежегодным.

"Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем", - сказал он на партийном форуме "Большой семейный совет".

Ранее он также предложил подумать о введении для школьников бесплатного проезда в транспорте и определить в России единый статус многодетной семьи.