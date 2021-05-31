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Ученые МГУ предложили новый метод лечения тяжелой формы COVID-19

Ученые из медицинского научно-образовательного центра МГУ представили протокол нового метода лечения людей с тяжелой формой COVID-19. В основе методики лежит комбинация лекарственных препаратов - антикоагулянтов, назначаемых для предотвращения инфарктов, инсультов и эмболических осложнений.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК
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Данный способ, по мнению медиков, поможет бороться с тромбообразованием у пациентов. Теперь теоретические разработки предстоит проверить на практике.

"Мы начинаем клиническое испытание комбинации спиронолактона и дипиридамола для пациентов со сложной формой коронавирусной инфекции. При этом ожидаем уменьшение выраженности фиброза легких и пневмонии у больных", - рассказал пресс-службе МГУ профессор Симон Мацкеплишвили.

Необходимо отметить, что чаще всего спиронолактон используется для лечения сердечной недостаточности, задержки жидкости и отеков, и ранее не применялся для лечения COVID-19.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Cardiology today.

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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