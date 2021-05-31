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31.05.2021 11:37
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва поможет Минску в случае введения санкций ЕС

Текст: Юрий Когалов
Россия окажет помощь Беларуси, если Европейский союз введет против республики экономические санкции. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции", - отметил дипломат. По его словам, необходимо провести тщательное расследование того, что произошло с самолетом Ryanair, и лишь "потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления".

Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Как подчеркнул Биричевский, Москва выступает против импульсивных мер.

Что касается возможных санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, то, по словам дипломата, Россия сторона "не может реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны". "Нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать", - отметил Биричевский.

Ранее из-за инцидента с самолетом лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью. Рассматривается возможность введения экономических и секторальных санкций.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Правительство МИД Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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