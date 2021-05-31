МИД РФ: Москва поможет Минску в случае введения санкций ЕС

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции", - отметил дипломат. По его словам, необходимо провести тщательное расследование того, что произошло с самолетом Ryanair, и лишь "потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления".

Как подчеркнул Биричевский, Москва выступает против импульсивных мер.

Что касается возможных санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, то, по словам дипломата, Россия сторона "не может реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны". "Нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать", - отметил Биричевский.

Ранее из-за инцидента с самолетом лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью. Рассматривается возможность введения экономических и секторальных санкций.