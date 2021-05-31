Минфин и Минэнерго обсудят доходы бюджета от нефтяной отрасли

От отмены ряда налоговых льгот для добычи и экспорта нефти планируется получить дополнительно в бюджет только в 2021 году 134 млрд рублей, а за три года - больше 400 млрд. Но поступления в казну могут оказаться серьезно ниже, если сократится добыча на некоторых потерявших преференции месторождениях.

Риск остановки разработки некоторых участков недр всерьез обсуждается нефтедобывающими компаниями. Речь идет о месторождениях, где добывается сверхвязкая нефть в Европейской части России, ряда старых участков в Западной Сибири и месторождения имени Ю. Корчагина на шельфе Каспийского моря. Суммарно на эти участки приходится до 10% от всего производства нефти в нашей стране (в 2019 году общероссийская добыча составила 560 млн тонн). А на долю нефтегазовых приходится треть доходов в бюджете нашей страны.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин 29 мая сообщил, что Минфин и Минэнерго планируют создать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы. По его словам, это необходимо для оперативной проработки налоговых мер для стимулирования нефтегазовой отрасли. В пресс-службе Минэнерго "РГ" пояснили, что сейчас формируется основная повестка рабочей группы. Ее создание ускорит обсуждение всех текущих и перспективных вопросов нефтегазовой отрасли по любым группам запасов, позволит инициировать обсуждение тем с участием всех ключевых сторон и своевременно принимать необходимые решения.

Но статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов 30 мая заявил, что сейчас нет необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, поскольку в текущем году наблюдаются высокие показатели ее доходности, превышающие уровни как 2020, так и 2019 года. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля, отметил замминистра. Ранее в Минфине подтверждали, что не планируют до 2024 года изменения в налогообложении нефтяной отрасли.

В Минфине на запрос "РГ" не ответили. Но жесткая позиция ведомства в отношении налогообложения до 2024 года во многом объясняется участием России в сделке ОПЕК+ (2020-2022 год), что вынуждает компании сокращать, а не наращивать добычу. Из-за этого в 2020 году производство нефти в стране снизилось на 8,6% до 512 млн тонн. Но в нефтяной отрасли длинный инвестиционный цикл - между началом освоения месторождения и выходом на пик добычи - иногда проходит 10 лет. Поэтому инвестиционный провал в 2021-2023 году и тем более консервация некоторых месторождений может негативно отразиться на дальнейшем развитии отрасли.

"Как показали результаты инвентаризации запасов, проводимой в 2019-2020 году, добыча нефти при действующем налогообложении может начать снижаться уже через 5-7 лет и упадет на 86-177 млн тонн к 2035 году в зависимости сценария цен на нефть и курса рубля", - говорит директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова. Более 90% из этого падения придется на традиционные регионы добычи, особенно Западную Сибирь. Поэтому для поддержания стабильных объемов производства в стране необходимо дополнительное стимулирование здесь. К тому же нерешенным остается вопрос с сверхвысоковязкой нефтью, где с 2021 года отмена льгот привела к росту налоговой нагрузки в 25 раз для уже реализуемых проектов, подчеркнула эксперт.

С этим согласен эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин, который считает, что сейчас даже при отсутствии инвестиционных стимулов добыча не упадет. В этом плане в ближайшие годы важнее рыночная ситуация с ограничениями ОПЕК+. Но при этом новые месторождения не будут активно разрабатываться, а старые будут истощаться, что может привести в районе 2030 года к существенному падению производства относительно нынешнего уровня.

С другой стороны, стимулы для разработки нерентабельных запасов имеют смысл, только когда они в итоге приводят к росту инвестиций и производства, и в результате приносят доход казне. По мнению Козловой, необходима согласованная отраслью и профильными министерствами методика оценки эффективности работы налога на добавленный доход (НДД) и других стимулов, особенно в части определения объемов дополнительной добычи нефти. Учитывая, что с этого года объем производства, перешедший на НДД, составит более 40% от общего в стране, договориться "на берегу" необходимо, чтобы впоследствии опять не корректировать условия, уточнила Козлова.

В идеале хотелось бы отказаться от подхода по "группам месторождений", считает Курдин. По его мнению, желательна универсализация налогообложения, которая не погубит инвестиционную привлекательность, если налог на добычу будет хотя бы отчасти ориентирован на финансовый результат (дополнительный доход) для широкого круга месторождений.