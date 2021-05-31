Минпросвещения оперативно проработает проект о записи в школу братьев и сестер

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал проработать предложение по приоритетному зачислению в школу братьев и сестер, независимо от того, прописаны ли они по одному адресу, сообщает РИА Новости.

Напомним, сейчас, по действующим нормам, приоритетное право при зачислении в первый класс имеют браться и сестры ребят, которые уже учатся в школе. Но при условии, что они живут вместе. Из-за этого многие школы при записи в первый класс требуют одинаковую прописку у детей, как подтверждение льготы. Министр пообещал оперативно внести соответствующий законопроект о корректировках и реализовать его.

"Все предложения, которые сегодня прозвучали, мы отработаем, особенно предложение по поводу записи в школу братьев и сестер. Вот эта бюрократия по поводу прописки - я думаю, мы в оперативном порядке этот законопроект внесем и его реализуем", - сказал Сергей Кравцов, комментируя инициативу в ходе форума "Большой семейный совет".