Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов

Квота на ввоз помидоров из Турции в Россию вырастет с 250 тыс. до 300 тыс. тонн. Такой приказ подготовил Минсельхоз. Он начнет действовать через 10 дней после опубликования.

В январе 2021 года Минсельхоз уже увеличивал квоту с 200 тыс. до 250 тыс. тонн для турецких томатов. Тогда Турция также почти исчерпала лимит поставок. И чтобы они не были прекращены, лимит был увеличен.

Турция - один из основных экспортеров томатов в Россию. Оттуда поставляется 17% всех импортируемых томатов (данные ФТС). В 2016-2017 гг. импорт турецких помидоров был запрещен, но после запрет был снят. С тех пор ввоз томатов из Турции в Россию стабильно растет.