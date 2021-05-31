Минск выступил за развитие сотрудничества с африканскими странами

Важной составляющей многовекторного спектра внешней политики Беларуси назвал глава внешнеполитического ведомства страны Владимир Макей сотрудничество со странами африканского континента.

Выступая 31 мая на втором двустороннем экономическом форуме в Минске перед главами дипмиссий африканских государств, министр подчеркнул, что РБ "является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером", информирует БЕЛТА.

И хотя, "пандемия коронавируса замедлила динамику делового сотрудничества и личных контактов", Макей констатировал, что стороны постепенно возвращаются "к обычному формату взаимодействия". В этой связи министр дал понять, что перед правительством и экспортерами Беларуси стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках континента. Уже подготовлены, по его словам, концептуальные документы по расширению торгово-экономического сотрудничества, определены конкретные мероприятия по взаимодействию.

"Мы готовы к совместному движению вперед, - заверил глава белорусского МИД. - К движению, которое будет нацелено на создание новых опорных точек взаимодействия. Оно усилит синергию между нашими стратегиями и планами, расширит взаимовыгодное сотрудничество, ориентированное на практические потребности стран и народов".

Беларусь и африканские государства, резюмировал Макей, исходят из схожих позиций в международных делах, основанных на принципах уважения норм международного права, равенства, невмешательства во внутренние дела, мирного разрешения споров и приверженности многосторонности в решении важнейших мировых проблем и вызовов современности.