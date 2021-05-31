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31.05.2021 22:28
Рубрика: Экономика

Явка отменяется

Оформить инвалидность станет проще
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8469)
Недостающие сведения для установления инвалидности будут запрашиваться бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) напрямую у медицинской организации без участия граждан. Проект приказа минтруда об этом размещен для общественного обсуждения. Планируется, что документ вступит в силу уже в июне.

Так, приехать на освидетельствование человеку потребуется лишь один раз, после этого установление его инвалидности будет проводиться на основании медицинских документов из поликлиники, в которой он наблюдается. И если бюро МСЭ нужны будут результаты дополнительных обследований, оно направит запрос об этом в медорганизацию с письменным обоснованием. После этого в течение 14 дней поликлиника обязана устранить недостатки и самостоятельно предоставить информацию, которой не хватает. Она может назначить человеку необходимые медобследования и провести их, уложившись в этот срок.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Раньше человека часто отправляли на дополнительные медобследования, после которых ему приходилось повторно обращаться за прохождением медико-социальной экспертизы, теперь это исключено", - пояснили во Всероссийском обществе инвалидов.

Согласно временному порядку установления инвалидности, который действует до 1 октября, сегодня освидетельствование полностью переведено в заочный формат и проводится на основании только медицинских документов. Это значит, что приезжать в бюро МСЭ вообще не нужно. Поликлиника направляет туда результаты медицинских обследований человека, на основании которых принимается решение о присвоении ему группы. Срок давности медицинских документов с результатами обследований может быть до двенадцати месяцев. В минтруде не исключают, что такой порядок может остаться постоянным.

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