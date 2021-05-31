Мишустин: На создание новых мест в школах направят 145 млрд рублей за три года

В течение трех лет правительство России планирует создать более 640 тысяч дополнительных мест в школах, на эти цели предусмотрено около 145 млрд рублей, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами с понедельник.

"По поручению президента ведется строительство новых школ. Часть из них уже готовы, предстоит построить еще около 800. Создать дополнительные места для более 640 тысяч школьников", - проинформировал премьер. Средства на эти цели, по его словам, уже зарезервированы в бюджете. Только на текущий год предусмотрено почти 33 млрд рублей. "Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 млрд рублей", - заявил Мишустин.

Он также отметил, что строительство новых школ ведется не только за бюджетные деньги, в ряде случаев используется механизм государственно-частного партнерства. "Во время рабочей поездки в Алтайский край с таким предложением по двум образовательным организациям обратился регион. Поддержали эти проекты, - напомнил глава правительства. - Рассчитываем, что благодаря таким решениям дети быстрее пойдут в новые, современные школы".