Мишустин объявил о новом сокращении обязательных требований в строительстве

С 1 сентября количество обязательных требований в строительной отрасли будет сокращено на 4 тысячи. Об этом заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в прошлом году таких обязательных требований было более 10 тысяч, но к июлю 2020 года перечень сократился на 3 тысячи пунктов, а большинство сводов правил и стандартов были обновлены.

"Теперь еще одно решение в этой сфере. Принято постановление, которое уменьшает количество обязательных требований еще почти на 4 тысячи. Оно вступит в силу с 1 сентября этого года", - проинформировал премьер.

В числе прочего будут:

- сняты ограничения на применение новых эффективных материалов и конструкций;

- отменены все дублирующие и избыточные нормы, включая декларативные и рекомендательные положения.

"Важно, чтобы все требования в отрасли были ясными и логичными. И конечно, они не должны приводить к противоречиям. Ведь это напрямую влияет на безопасность строительства, а значит, на жизнь и здоровье людей", - указал Михаил Мишустин.