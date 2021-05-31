С 1 сентября количество обязательных требований в строительной отрасли будет сокращено на 4 тысячи. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Кроме того, в этом году на строительство школ выделят порядка 33 миллиардов рублей, а вузы получат гранты на обучение по профилю "искусственный интеллект".

В ходе оперативного совещания с заместителями премьер напомнил, что в прошлом году обязательных требований в строительстве было более 10 тысяч, но к июлю 2020 года перечень сократился на 3 тысячи пунктов, а большинство сводов правил и стандартов были обновлены.

"Теперь еще одно решение в этой сфере. Принято постановление, которое уменьшает количество обязательных требований еще почти на 4 тысячи. Оно вступит в силу с 1 сентября этого года", - проинформировал Мишустин. В числе прочего будут сняты ограничения на применение новых эффективных материалов и конструкций, отменены все дублирующие и избыточные нормы, включая декларативные и рекомендательные положения.

"Важно, чтобы все требования в отрасли были ясными и логичными. И конечно, они не должны приводить к противоречиям. Ведь это напрямую влияет на безопасность строительства, а значит, на жизнь и здоровье людей", - указал премьер.

Новые правила должны помочь строителям в реализации планов по возведению новых школ. Такая работа ведется по поручению президента. По словам Михаила Мишустина, часть зданий уже готова, предстоит построить еще около 800 и создать дополнительные места для более 640 тысяч школьников. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Из них на текущий год - почти 33 миллиарда рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 миллиардов рублей.

Премьер также отметил, что строительство новых школ ведется не только за бюджетные деньги, в ряде случаев используется механизм государственно-частного партнерства. "Во время рабочей поездки в Алтайский край с таким предложением по двум образовательным организациям обратился регион. Поддержали эти проекты, - напомнил глава правительства. - Рассчитываем, что благодаря таким решениям дети быстрее пойдут в новые, современные школы".

Что касается вышей школы, то в ближайшие три года вузы получат гранты на обучение по профилю "искусственный интеллект". "Мы предусмотрели на эти цели в федеральном бюджете более 600 млн рублей в течение трех лет, - сказал он. - Нам нужны специалисты, которые не просто освоят современную технику и оборудование, но и сами будут создавать программное обеспечение и предлагать инновационные решения в самых разных областях".

Программа коснется как студентов, так и преподавателей. "Рассчитываем, что через три года в наших вузах можно будет выбирать не менее чем из 10 программ бакалавриата, а в магистратуре их будет не менее 40. И за этот срок более 3 тысяч вузовских преподавателей пройдут дополнительное обучение по такому профилю", - сообщил Мишустин.

Освоить новые программы можно будет в высших учебных заведениях по всей стране, конкурсный отбор организует министерство науки и высшего образования. "Рассчитываем, что с 1 сентября следующего года к занятиям приступят 2 тысячи студентов и преподавателей", - сказал глава правительства.

Кроме того, сообщил Михаил Мишустин, правительство утвердило "дорожную карту" по внедрению интеллектуальных систем управления отечественной энергетикой, она рассчитана на три года. За это время планируется наладить в России производство всего спектра критически важного оборудования для отрасли, а также внедрить системы накопления энергии в тех районах, где нет центрального электроснабжения. Там будут создавать системы ветрогенерации и солнечные электростанции. Еще одна задача - наладить интеллектуальный учет энергии, который позволит отказаться от передачи данных вручную, минимизировать риски хищения электроэнергии и ускорить передачу сигналов об авариях.

Вузы получат гранты на обучение по профилю "искусственный интеллект"

"Необходимо оперативно приступить к реализации этой "дорожной карты", - заявил Михаил Мишустин. "Нужны инновационные решения последнего поколения в энергетике - от повышения надежности сетей до новых композитных материалов для высоковольтных проводов, чтобы обеспечить людям и бизнесу бесперебойное электроснабжение и сократить потери электричества", - добавил он.