Много новых ярких лиц: "Единая Россия" подвела итоги праймериз

Врачи, общественники и телеведущие одерживают победу на праймериз "Единой России" в Госдуму. Эксперты говорят о значительном обновлении состава кандидатов, с которым партия пойдет на парламентские выборы. Предварительный отбор успешно прошли и целый ряд видных действующих парламентариев, включая руководство Госдумы.

Праймериз "Единой России" на сентябрьские выборы завершились в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн. Всего в праймериз приняли участие около 12 млн человек.

Подсчет голосов на электронном предварительном голосовании "ЕР" завершен. Данные опубликованы на сайте партии. Но отметим, что обработка результатов очного голосования продолжается. По предварительным итогам можно сказать, что во многих одномандатных округах и по спискам лидируют действующие парламентарии, при этом среди победителей есть и много новых лиц - врачи, телеведущие, бизнесмены, представители общественных организаций и движения "Мы вместе". Так, партийные праймериз выиграли председатель движения "Совет матерей России" Татьяна Буцкая (Москва), глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич (Воронежская область), руководитель российских студотрядов Михаил Киселев (Томская область), ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область) и другие яркие общественники.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в родной для себя Саратовской области - и по списку, и по одномандатному округу N 163 он набрал 91,14% и 93,62% голосов соответственно, сообщили в региональном отделении партии. Вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая (Камчатский край) и Александр Жуков (Новосибирская область) одержали победу на праймериз по спискам. Вице-спикер Алексей Гордеев стал фаворитом по Павловскому округу Воронежской области. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой победил на праймериз партии по Люблинскому одномандатному округу Москвы. При этом в голосовании по списку он уступил первое место главврачу городской клинической больницы N 52 Марьяне Лысенко.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев выиграл праймериз в Удмуртии. Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко получил больше всех голосов на праймериз по спискам в Воронежской области. Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области.

Но далеко не везде побеждают опытные парламентарии и политики. Так, например, депутат Госдумы с 25-летним стажем Николай Гончар проиграл предварительные партийные выборы в ЦАО Москвы муниципальному депутату Карену Аперяну. В целом по итогам праймериз в Москве одержали победу шесть действующих депутатов и семь новичков, среди них - телеведущий программы "Как устроен мир" на РЕН ТВ Тимофей Баженов, телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов, ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга, президент центра им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский гематолог-онколог Минздрава России Александр Румянцев, член Общественной палаты, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Эксперты говорят о серьезном обновлении состава кандидатов, с которым партия пойдет на выборы

Политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале уже оценил итоги московских праймериз как "тотальное обновление". "Судя по итогам предварительного голосования, у "ЕР" в Москве будет много новых лиц", - написал он. Среди победителей из новых, но хорошо известных медийных лиц - член Общественной палаты Мария Бутина, которая выиграла праймериз в "ЕР" в Кировской области и стала безусловным фаворитом списка.

Руководитель фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что в целом "Единая Россия" может быть удовлетворена итогами праймериз. "Обновление довольно значительное. Вокруг ряда изменений возникали споры и конфликты - но логично выводить эти конфликты сейчас, а не в сентябре. Удалось также протестировать возможные имиджевые риски типа обвинений в административном привлечении к голосованию - но факты (судя по критическим публикациям) не носили тотального характера", - сказал он "РГ" и отметил, что общий опыт присутствия "ЕР" в повестке показал, что партия сейчас не воспринимается как аллерген - "по крайней мере, в сравнении с выборами 2011 года".

Прямая речь

Михаил Киселев, руководитель Центрального штаба общественной организации "Российские студенческие отряды", член Общественной палаты, участник движения "Мы вместе", победитель праймериз в Томской области:

- Для меня это был первый опыт участия в праймериз. Ведь "Единая Россия" - единственная такая партия, которая в этом году предоставила возможность общественникам и беспартийным принять участие в предварительном голосовании. За короткий срок, за две недели в моем случае, мне пришлось сконцентрировать весь свой опыт в общении с людьми, в работе над проектами, чтобы убедить своих избирателей поддержать меня. Самое главное, чтобы люди верили вам и доверяли. Много лет я в молодежной политике, второй созыв уже член Общественной палаты РФ, и знаю, что у депутатов гораздо больше инструментов, чтобы менять жизнь людей в лучшую сторону. У них есть возможность вносить законы и оперативно их принимать при поддержке своей фракции. А у меня есть своя повестка, которую я бы хотел реализовать в Госдуме. Она касается улучшения трудоустройства школьников, студентов, помощи маломобильным гражданам.

Татьяна Буцкая, председатель движения "Совет матерей России", участник движения "Мы вместе", победитель праймериз в Перовском одномандатном избирательном округе Москвы:

- Это опыт, который со мной останется на всю жизнь. Это было очень непростое сражение. Я подошла к нему серьезно: вышла из привычных для нас соцсетей и стала общаться во дворах, с людьми. Мы познакомились со многими родителями, пенсионерами. Столько проблем нашего района стали для меня моими родными, что у меня есть не просто желание их когда-то решать, я их уже сейчас решаю, но в меру своих возможностей, как общественник. Мы знаем, как решать многие проблемы, как добиваться изменения закона, но, к огромному сожалению, это очень долгая работа. Тяжело менять - надо правильно строить. И для того чтобы правильно строить, для того, чтобы мы принимали законы, которые не надо было бы в дальнейшем менять, именно для этого я и иду в Госдуму. Последние пять лет, когда я занимаюсь поддержкой материнства и детства, нам очень многое удалось, но каких это стоило сил, и обычно мы ломаем. А хочется строить.