На вручении британской премии BAFTA вместо людей будут голограммы

В этом году из-за коронавирусных ограничений некоторые звезды не смогут приехать на вручение премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за достижения в области ТВ. Вместо них на красной дорожке будут позировать... их голограммы! Более того, так как из-за пандемии на церемонию не смогут попасть зрители, они также смогут отправить на нее свою голограмму и даже пообщаться через нее с кумирами.

Все, что для этого нужно желающим, - подать заявку. Счастливчикам, которые пройдут отбор, предложат выбрать один из "цифровых нарядов" для красной дорожки и разрешат задать вопрос кому-то из знаменитостей. Все будет почти "взаправду": ведущий мероприятия подведет голограмму поклонника к звезде, представит и поможет провести беседу.

В англоязычном интернете можно найти немало статей, где подробно разбирается, какая видеоплатформа лучше подойдет для того или иного торжественного события. Например, с помощью Zoom в этом году вручали "Золотой глобус" - одну из ключевых американских и международных кинопремий. Были привычные сцена, ведущие, ТВ-трансляция, но номинанты на этот раз сидели не в зале, а дома или в отеле.

В случае победы их Zoom-картинку выводили на экран, после чего они говорили слова благодарности и зачитывали свои речи. Многие звезды, несмотря на обстоятельства, были одеты, как для красной дорожки. Но не обошлось и без "домашнего" колорита: актриса Джоди Фостер, к примеру, предстала перед зрителями в пижаме и с собакой на коленях.

Счастливчикам предложат выбрать один из "цифровых нарядов" для красной дорожки и разрешат задать вопрос кому-то из знаменитостей

А Аль Пачино стал героем многочисленных интернет-шуток, потому что на фото с трансляции прикрыл глаза, и все подумали, что он просто уснул. Полностью по видеосвязи в 2020 году прошла индийская Национальная спортивная премия, которую ежегодно вручают за достижения в спорте. Участники и номинанты подключались к церемонии из отделений минспорта и центров в разных точках страны. А вручал награду президент Индии Рам Натх Ковинд, находившийся в тот момент в Нью-Дели.