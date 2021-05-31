На вручении британской премии BAFTA вместо людей будут голограммы

Новости

В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в развитых странах летом этого года 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 19:13
Рубрика: Культура

Смотрите кто пришел

На вручении британской премии BAFTA вместо людей будут голограммы
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
В этом году из-за коронавирусных ограничений некоторые звезды не смогут приехать на вручение премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за достижения в области ТВ. Вместо них на красной дорожке будут позировать... их голограммы! Более того, так как из-за пандемии на церемонию не смогут попасть зрители, они также смогут отправить на нее свою голограмму и даже пообщаться через нее с кумирами.
На церемонии "Золотого глобуса" Джоди Фостер предстала перед зрителями в пижаме. Фото: Gettyimages На церемонии "Золотого глобуса" Джоди Фостер предстала перед зрителями в пижаме. Фото: Gettyimages
На церемонии "Золотого глобуса" Джоди Фостер предстала перед зрителями в пижаме. Фото: Gettyimages

Все, что для этого нужно желающим, - подать заявку. Счастливчикам, которые пройдут отбор, предложат выбрать один из "цифровых нарядов" для красной дорожки и разрешат задать вопрос кому-то из знаменитостей. Все будет почти "взаправду": ведущий мероприятия подведет голограмму поклонника к звезде, представит и поможет провести беседу.

В Лондоне откроется выставка вещей Стивена Хокинга

В англоязычном интернете можно найти немало статей, где подробно разбирается, какая видеоплатформа лучше подойдет для того или иного торжественного события. Например, с помощью Zoom в этом году вручали "Золотой глобус" - одну из ключевых американских и международных кинопремий. Были привычные сцена, ведущие, ТВ-трансляция, но номинанты на этот раз сидели не в зале, а дома или в отеле.

В случае победы их Zoom-картинку выводили на экран, после чего они говорили слова благодарности и зачитывали свои речи. Многие звезды, несмотря на обстоятельства, были одеты, как для красной дорожки. Но не обошлось и без "домашнего" колорита: актриса Джоди Фостер, к примеру, предстала перед зрителями в пижаме и с собакой на коленях.

Счастливчикам предложат выбрать один из "цифровых нарядов" для красной дорожки и разрешат задать вопрос кому-то из знаменитостей 

А Аль Пачино стал героем многочисленных интернет-шуток, потому что на фото с трансляции прикрыл глаза, и все подумали, что он просто уснул. Полностью по видеосвязи в 2020 году прошла индийская Национальная спортивная премия, которую ежегодно вручают за достижения в спорте. Участники и номинанты подключались к церемонии из отделений минспорта и центров в разных точках страны. А вручал награду президент Индии Рам Натх Ковинд, находившийся в тот момент в Нью-Дели.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021