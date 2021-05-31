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31.05.2021 09:46
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Как в столице встретят День защиты детей

Текст: Любовь Проценко

Большая программа подготовлена в честь Дня защиты детей в столице. Юные горожане и их родители смогут посмотреть любимые мультики, принять участие в мастер-классах, сходить на выставки, квесты, викторины, спектакли и другие интересные мероприятия. Подробностями поделилась заммэра Москвы Наталья Сергунина: "Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня".

Наталья Сергунина: Насыщенная программа ко Дню защиты детей ждет гостей ВДНХ 1 июня

Заммэра отметила, что мероприятия пройдут как онлайн, так и вживую.

Все очные мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных мер. Посетителям нужно придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

Справка "РГ"

Библиотека N170 им. К.Г.Паустовского 1 июня в 14.00 приглашает на открытие научно-популярного марафона для школьников 3-7 классов "А ну-ка, Наука!". Он приурочен к Году науки и технологий в России. Целый месяц на десяти разных площадках юные исследователи будут знакомиться с географией, математикой, химией и физикой, биологией, историей и другими дисциплинами. Подробная программа опубликована здесь.

Лианозовский парк организует для детей творческий мастер-класс в онлайн-формате. Участники познакомятся с живописными техниками, лепкой и рукоделием. Занятие пройдет 1 июня в 14.00 в аккаунте парка в Instagram.

В центральной библиотеке N80 в 14:00 начнется квест для детей от 6 лет "Дорога из желтого кирпича" по сказке Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города". Регистрация не требуется.

В День защиты детей парк "Северное Тушино" вместе с киностудией "Союзмультфильм" проведет онлайн-викторину, посвященную любимым анимационным картинам. В 12.00 на страничке парка в Instagram разыграют билет в мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, а в группе "ВКонтакте" - билет на занятие в детском центре "Союзмультфильма".

Также в этот день в парке пройдут показы мультфильмов: "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "Карлсон вернулся" и "Тайна третьей планеты". Начало в 17.00 в павильоне "Клуб развития и творчества". Нужна предварительная регистрация.

С 3 июня в Москве принимаются электронные заявления на получение нового пособия на детей

1 июня в 12.00 возле "Дерева сказок" Московского зоопарка начнется программа мастер-классов: лепка, рисование, оригами и многое другое. А в 14.00 детей с родителями приглашают к вольеру панд, где будут идти показательные кормления. Для посещения программы нужно приобрести билет в зоопарк.

В библиотеке N8 им. А.П. Чехова в 19.00 состоится творческая встреча с молодыми детскими писателями Анной Харлановой и Викторией Татур. Необходимо зарегистрироваться. Мероприятие для детей от 12 лет.

5 июня в 12:00 в музее-заповеднике "Царицыно" состоится квест, посвященный его ландшафтному разнообразию. Сбор группы у Первого оранжерейного корпуса. Для участия требуется предварительная регистрация.

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