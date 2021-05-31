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Рубрика: Экономика

Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

Текст: Василий Кошкин

Ряд валют в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут оказаться выгоднее доллара. Речь, в первую очередь, идет о китайском юане, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Фото: Getty Images
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По словам аналитика, в период кризиса китайская экономика показала более быстрые темпы восстановления, чем в других странах. При этом китайский регулятор не так активно смягчает денежно-кредитную политику, как западные Центробанки.

"Стремясь не допустить "перегрева" экономики, Банк готов уменьшить объем стимулов, что оставит инфляцию на комфортном для экономики уровне. Поэтапное наращивание резервов подчеркивает стабильность финансовой системы страны, а действия НБК оставляют пространство для монетарного маневра в случае необходимости", - отметил эксперт в комментарии агентству "Прайм".

Аналитик также отметил, что доля азиатских стран в международной торговле постоянно растет, что еще более усиливает роль юаня. Сейчас валютная пара USD/CNY торгуется на двухлетнем минимуме - 6,43 юаня за доллар.

В качестве другой альтернативы американской валюте финансист назвал иену. По словам Миронюка, японская валюта считается "тихой гаванью" - во время волатильности курс иены остается стабильным.

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